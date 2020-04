Brief 1: ’Is er wel gedacht aan de familie van Fortuyn?’

Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, krijgt in totaal 2700 euro van de Staat vanwege een vormfout. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend besloten.

Heeft de Raad van State weleens nagedacht wat dit voor de familie Fortuyn moet betekenen? Het is niet voor het eerst dat de Harderwijker de overheid te slim af is.

Volkert van der Graaf is in 2003 voor de moord op Fortuyn tot 18 jaar cel veroordeeld. De laatste zes jaar was hij al vrij, maar moest hij zich aan voorwaarden houden, zoals een meldplicht en een verbod om met de pers te praten. In mei loopt zijn proeftijd af en is hij een volledig vrij man.

Reken eens uit wat deze man de Staat en belastingbetaler gekost heeft.

Jan Wallenburg, Best

Stem op deze brief

of op één van de andere brieven