Uitslag Stelling: Wars van ’Schijf for Life’

De diëtisten komen met een veganistisch voedingsadvies omdat zij de Schijf van Vijf, het bekende voedingsadvies opgesteld door het Voedingscentrum, ouderwets en bovendien schadelijk vinden voor het milieu. Daarom hebben ze een alternatief bedacht: de Schijf for Life, een volledig plantaardig voedingsadvies met oog voor de gezondheid, maar ook voor het klimaat.

Ondanks de goede bedoelingen van de voedingsdeskundigen zijn de meeste deelnemers wars van dieetadviezen. „Ik word gek van die constante bemoeizucht met wat ik wel of niet mag en nu weer met eten. Bemoei je met je eigen leven”, klinkt het resoluut. En een andere criticus moppert: „Ik eet waar ik zin in heb en laat mij niet voorschrijven wat ik eet! Het moet niet gekker worden in dit land.”

De bezwaren van de diëtisten dat de Schijf van Vijf nog te veel dierlijke producten bevat, wordt door de meeste deelnemers niet gedeeld. Bovendien, betogen sommigen, hebben we juist vlees nodig om vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Die moeten met een veganistisch dieet weer worden aangevuld. Zo stelt een tegenstander: „Een mens is van origine een omnivoor, dat houdt in dat deze zowel dierlijke als plantaardige producten consumeert. Een volstrekt plantaardig dieet schaadt de gezondheid, en er dienen allerlei supplementen te worden genomen zoals B12.” Zeven op de tien deelnemers zijn niet bereid om de consumptie van vlees op te geven.

Dat de Schijf for Life ook vanwege het klimaat wordt aanbevolen door diëtisten, wordt door veel respondenten ’vreemd’ en ’belachelijk’ gevonden. ’Schoenmaker, blijf bij je leest’ luidt het commentaar van de meesten. Bovendien denkt de meerderheid dat er andere, betere methoden zijn om het milieu te ontzien en klimaatverandering tegen te gaan.

Het gros van de respondenten kent de Schijf van Vijf wel, maar slechts 10 procent van de respondenten volgt deze voedingswijzer. De meesten, 47 procent, zegt dit gevarieerde dieetadvies slechts gedeeltelijk na te leven. Maar een eveneens grote groep deelnemers, 42 procent, wijst het resoluut af.

De Schijf for Life krijgt van 13 procent van de deelnemers steun. Deze kleine groep vindt het een uitstekend initiatief. Zo stelt een van hen: „Het is prima om gezonde voeding maar ook een gezonde levenswijze te stimuleren en promoten. En ook te wijzen op de gevaren van overtollig suiker, zout, etc.” En een andere voorstander adviseert: „Heel goed initiatief, alleen zou het nog mooier zijn wanneer het geïntegreerd zou worden in de Schijf van Vijf.” Sommigen betreuren de Engelse benaming en één van hen komt met een Nederlands alternatief: Schijf voor je Lijf.

Overigens wordt niet alleen het voedingsadvies van de diëtisten als bedilzucht ervaren. Ook de overheid moet zich van de meesten afzijdig houden. Een eventuele suikertaks om suikerhoudende producten duurder te maken, in de strijd tegen het toenemende overgewicht, valt niet in goede aarde. Zo’n heffing wordt als inmenging in de persoonlijke levenssfeer gezien.