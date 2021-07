’Vraagtekens bij Olympische Spelen’

De Olympische Spelen in Tokio zijn één van de duurste aller tijden. Omgerekend gaat het maar liefst om een bedrag van ruim 21 miljard euro. Alleen de Winterspelen in Sotsji vielen nóg duurder uit.

Japan likt nu zijn wonden, want er wordt vanwege corona geen publiek toegelaten. Zodat het hele gebeuren uitdraait op een astronomisch grote verliespost. En elke keer komen er nieuwe sporten bij, zodat ook de kosten duurder worden. Om -in normale omstandigheden- nog maar niet te spreken van de gigantische CO2-uitstoot van alle vliegbewegingen over de hele wereld naar het organiserende land.

Intussen zijn de Zomerspelen van 1932 toegewezen aan het Australische Brisbane. Wild enthousiast waren de vertegenwoordigers van dat land bij het 'goede' nieuws. Maar tegelijker tijd kunnen we ons beter afvragen of een sportevenement van deze omvang nog wel van deze tijd is. Moeten we met zijn allen niet eens een stapje terug doen?

Kijk eens om je heen. Enorme klimaatverstoringen, amper meer te blussen bosbranden, gigantische landverschuivingen en watersnoden. De ene ramspoed volgt op de volgende. We roepen het over ons zelf af. Dit kan natuurlijk niet op deze manier doorgaan. Wordt wakker wereld! En neem de regie weer over van de natuur.!

Jan Muijs, Tilburg