’Zwak gasbeleid in Europa’

Als reden werd opgegeven, de Europese afhankelijkheid van energievoorziening uit Rusland. In werkelijkheid ter bescherming van zijn kiezers, de schaliegasboeren in de Mid-West. Poetin zet nu druk op de in gebruikname van de Nord Stream. Ook Nederland investeert in de pijpleiding. Een toonbeeld van zwakke Europese politiek,waarvan z’n inwoners nu het slachtoffer zijn. Evenzo slecht is dat de strategische gasvoorraden in Nederland zijn overgelaten aan commerciële partijen en overheidstoezicht ontbreekt.

R. Glastra, Kortehemmen