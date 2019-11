’Weg met bobotaal; zeg gewoon wat je bedoelt!’

Wat bedoelen ze nu eigenlijk? Taalcoaches moeten ambtenaren vanaf volgend jaar leren hoe ze een begrijpelijke tekst schrijven. Ⓒ 123rf

Herkenbaar voor iedereen die een brief van een officiële instantie op de mat krijgt: de tekst is vaak omslachtig, zo niet onbegrijpelijk. Ambtenaren moeten nu op les bij speciale taalbrigades. Sebastien Valkenberg hoopt er maar het beste van. „De neiging tot bobotaal is hardnekkig.”