’Kijk naar Deense sociaaldemocraten’

Op vragen over dit onderwerp, antwoordde dhr. Asscher, dat hij dat strenge beleid niet gaat overnemen en toch hoopt hij op meer stemmen en dus zetels voor zijn partij. In Denemarken hebben ze ook heel lang niet geluisterd naar de mening van de kiezer, die toch echt belangrijk is. Het is te hopen, dat de heer Asscher zijn ogen en oren opent voor datgene wat er in de maatschappij leeft. Een streng asielbeleid is iedere dag aan de orde in de Kamer. Een nieuwe staatssecretaris mag er haar tanden inzetten. Blijft Asscher ziende blind en horende doof, dan zal het aantal zetels eerder afnemen dan toenemen, want ook zijn stemmers zijn het asiel beleid zo langzamerhand beu.

Henny Iseger

Breda