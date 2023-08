’Pak de verhuftering eens aan’

Beter is het de verhuftering als maatschappelijk verschijnsel aan te pakken. Dus ook de geluidsdragers in parken, asociaal parkeergedrag, fietsen op de stoepen etc. Dat vraagt om zichtbare handhavers op straat. De buurtagent. De parkwachters. Maar werknemers kosten geld en juist op deze cruciale beroepen wordt bespaard. Terwijl de kantoorbanen bij onze overheidsorganen groeien en groeien. Mensen ’face tot face’ aanspreken op hun gedrag en een lik op stuk beleid waarbij meteen een fikse bekeuring wordt gepresenteerd werken het beste tegen verhuftering.

B. van Dam