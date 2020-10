’Tweede golf tsunami van nalatigheid’

Maurice de Hond was een roepende in de woestijn, maar langzamerhand lijkt het erop dat zijn gedegen wetenschappelijke onderzoeken bewaarheid worden ! Het is ronduit schandalig dat er weinig of niets werd gehoord van Jaap van Dissel of het OMT over een goede ventilatie!

Gelukkig werd hierover tijdens de laatste persconferentie een vraag gesteld aan Hugo de Jonge! In zijn antwoord bazelde hij maar wat en was hij verlegen met de vraag!

Als de scholen niet snel actie ondernemen dan zullen de verdere gevolgen desastreus zijn! De tweede golf is er een tsunami van nalatigheid!

Jaap de Ruiter,

Almere