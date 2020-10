Boycot WK voetbal in Qatar

Volgend jaar wordt het FIFA WK voetbal gehouden in Qatar. In 2014 gaf de toenmalige baas Sepp Blatter al te kennen, dat dit streng islamitische land een foute keus was. Ondanks de steekpenningen waarmee hij zijn zakken vulde. Al was het alleen maar geweest om de vervolging van homo's.

Bekijk ook: Macron onder vuur van moslimlanden

Dit land heeft zich bij de bouw van 9 nieuwe stadions laten gelden als een moderne slavendrijver. Honderden immigranten -met een hongerloontje- kwamen ondertussen bij de bouw om het leven.

Nu heeft Qatar er voor gekozen om Franse producten te boycotten vanwege de strenge aanpak van moslims en het islamisme door de Franse president Macron. Dit naar aanleiding van de onthoofding van een Franse leraar Samuel Paty.

Dat kan in feite maar tot één ding leiden: de wereldwijde boycot van het WK voetbal. Je wilt toch niet meer in één adem genoemd worden met zo'n land als Qatar?

Jan Muijs, Tilburg