Reputatie Nederland dramatisch gekelderd in Italië: ’We voelen ons verraden’

Voor de zoveelste keer zie ik in Italië het filmpje van de Nederlandse vuilnisman die naar premier Rutte roept om vooral de Italianen en de Spanjaarden geen geld te geven, waarop Rutte zijn duim omhoog steekt en zegt dat hij het zal onthouden. Maar dit keer ben ik in een rechtstreekse tv-uitzending in Italië. En de presentatrice vraagt mij, voor honderdduizenden kijkers, of alle Nederlanders zo over Italië denken.