’Kamer moet spitsheffing NS weren’

Nederland heeft al zo’n beetje het duurste openbare vervoer van de EU. Er wordt gesproken over een spitsverhoging van maar liefst zeven procent! Mensen die van huis naar hun werk reizen en visa versa, reizen per definitie in de spitsuren, alhoewel het steeds vaker werknemers lukt om afspraken te maken met de werkgevers over het tijdstip van aanvang of over het beëindigen van de werkzaamheden. Echter, dit is om praktische redenen lang niet altijd haalbaar.

Ik begrijp helemaal niets van het plan van de NS en het kabinet. Eerst word je de auto uitgepest. De hoge brandstofprijzen, de bpm, -waar ze in het buitenland nog nooit van hebben gehoord-, hoge btw-tarieven, torenhoge parkeertarieven en met een auto met een dieselmotor op leeftijd mag je sommige steden niet meer in. Het openbaar vervoer heeft zelf ook een aantal minpunten, denk daarbij aan de kostprijs, slechte verbindingen, volgepakte treinen die vaak ook nog eens smerig zijn. Ik hoop dat de Tweede Kamer dit onzalige plan linea recta naar de prullenbak verwijst.

R. Bosma