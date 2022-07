Premium Het beste van De Telegraaf

Het crisis-ABC van het gave land

Door Nausicaa Marbe

Vandaag begint het parlementaire reces. Ook de ministers gaan in juli met vakantie. Welverdiend is die niet, want Rutte IV laat een gigantische opstapeling van crisissen achter, in een land dat steeds armer en grimmiger wordt. Geen enkele werknemer zou ermee wegkomen: de vakantiekoffers pakken, terwijl hij op de zaak zo’n puinzooi achterlaat. Dan mag je voorgoed wegblijven. Alleen ons kabinet komt ermee weg. Voor de goede orde: het kabinet staat in dienst van de burgers.