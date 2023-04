’Deltaplan voor woningbouw nodig’

Te veel mensen hebben letterlijk geen dak boven hun hoofd. Zij overnachten bij familie en vrienden, maar ook in auto’s of zelfs onder bruggen. Een omvangrijk hulpplan van de overheid kan het tij keren. Snijd in de regelgeving. Verlaag de prijzen van bouwkavels en haal de BTW af van nieuwbouwwoningen. Laat iedere gemeente een paar straten bijbouwen. Dat kan snel gebeuren, want de infrastructuur ligt er al. Open weer bejaardenhuizen en sta ouderen toe om permanent op recreatieterreinen te wonen. Zo komt er schot op de woningmarkt en schijnt er voor al die ’daklozen’ licht aan het eind van de tunnel.

E.L. Dobber, Lelystad