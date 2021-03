Uitslag stelling: ’Prikpauze juiste beslissing’

Zo reageert een voorstander van de prikpauze: „Ben je gezond, word je alsnog ziek. Dat mag niet gebeuren. Vaccins moeten gewoon veilig zijn.” En een ander voegt eraan toe: „Voorzichtigheid is altijd geboden. Het wordt tenslotte wel in je lichaam gespoten. En zeker als je op leeftijd bent, zit je niet te wachten op eventuele bijwerkingen van het vaccin.”

Deze respondenten vertrouwen erop dat de beslissing om tijdelijk te stoppen met het AstraZeneca- oftewel het Oxford-vaccin niet licht is genomen. „Je hebt deskundigen en je hebt leken. Ik ben een leek en vertrouw erop dat de deskundigen de juiste beslissingen nemen”, stelt één van hen. „Het is belangrijk dat nu eerst onderzocht wordt hoe veilig dat vaccin is. Het is toch niet voor niks stilgelegd”, denk ook een ander.

Het verbaast veel deelnemers niet dat er onvoorziene bijwerkingen de kop opsteken nu het vaccineren in volle gang is. „Met vaccins ontwikkelen is het toch vooral ’haast je langzaam’”, schrijft iemand. „Normaal duurt het ontwikkelen van een vaccin veel jaren, maar deze vaccins zijn in een jaar uit de grond gestampt en we kennen de gevolgen op de langere termijn nog helemaal niet.” Een een tegenstander foetert: „Het zijn nog steeds experimentele vaccins! Wij zijn momenteel gewoon proefdieren!”

Toch is 42 procent van de respondenten het oneens met de prikpauze en beschouwt dit als paniekvoetbal. „Elk geneesmiddel en ook elk vaccin kunnen bijwerkingen geven, dat is allang bekend. Meer onderzoek kan geen kwaad, maar zelf geloof ik niet zo heel erg in een verband tussen AstraZeneca en trombose. Ik werk in de ouderenzorg en daar zijn inmiddels redelijk veel mensen met dit vaccin ingeënt, zonder ernstige bijwerkingen”, deelt een van hen. En een gelijkgezinde deelnemer stelt kordaat: „Gewoon doorprikken. Angst en onbenul zijn slechte raadgevers. Er vallen meer coronadoden door niet-vaccineren dan door de eventuele zeldzame complicaties. Elk vaccin geeft risico’s.”

In eerste instantie werd in ons land gewoon doorgeprikt met het AstraZeneca-vaccin terwijl andere landen de toediening wel staakten. Dat er een paar dagen later alsnog werd besloten te stoppen met vaccineren, stuit bij respondenten op verwarring en ergernis. „Het beleid geeft mij weinig vertrouwen. Het is heen en weer zwalken en daar win je geen vertrouwen mee”, reageert iemand. Daar zijn velen het mee eens. Zeker 77 procent van de respondenten vindt dat het vaccineren in ons land slecht is geregeld. „Het weinige vertrouwen dat ik al had in het vaccinatiebeleid wordt met de dag minder”, schrijft één van hen. „Geen getreuzel meer! We moeten doorgaan met vaccineren zodat we het normale leven weer kunnen oppakken.”

Bijna driekwart wil het liefst zelf een coronavaccin kiezen. „Dat je niet de vrijheid hebt om zelf te kiezen met welk vaccin je wordt ingeënt is dubieus”, vindt iemand. „Ik wil graag anderen en mezelf beschermen maar niet ten koste van mijn keuzevrijheid.” Niet verwonderlijk is het dat velen bij een eigen keuze AstraZeneca laten vallen.