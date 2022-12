Uitslag Stelling: ’Vredestop nog ver weg’

Kiev mikt op eind februari 2023 als datum voor een vredestop, maar stelt als voorwaarde dat Rusland zich voor een tribunaal moet verantwoorden voor oorlogsmisdaden. De Russen op hun beurt eisen ’demilitarisering’ en ’denazificatie’ van Oekraïne, en daarnaast dat Oekraïne niet langer de veiligheid van Rusland zou bedreigen, ’inclusief onze nieuwe gebieden’. Daarmee worden de provincies Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson bedoeld. De voorwaarden die beide partijen stellen voor de onderhandelingen zijn onrealistisch, vinden de meeste deelnemers. Zo betoogt een respondent: „De eisen die door onderlinge strijdende partijen zijn gesteld, zijn voor de tegenpartij onbespreekbaar. De winter is een adempauze om aan beide kanten het wapentuig aan te vullen c.q. uit te breiden. De lange adem waar de Russen zich op beroepen, zal afbrokkelen. Rusland is niet in staat om deze oorlog op deze voet vol te houden.”

De Russische president Poetin zal in ieder geval z’n gezicht niet willen verliezen, denkt het gros van de respondenten. Eén van hen stelt: „Poetin is echt niet van plan om een nederlaag te accepteren. En de voorwaarden zal hij al helemaal niet accepteren. Misschien dat hij wel meewerkt aan de vredestop maar vervolgens bij het mislukken ervan (wat hij zelf wel in de hand zal werken) zal hij Oekraïne en het Westen de schuld geven en zal hij zelf verkondigen dat hij zijn goede wil heeft getoond.” Slechts 12% van de respondenten gelooft dat het tot een vredestop zal komen eind februari 2023, maar ook zij geloven niet in een succesvolle uitkomst ervan.

De oorlog duurt al bijna een jaar en de Russen zijn territoriaal wel wat opgeschoten met hun ’speciale operatie’ maar aan de andere kant heeft de inval ervoor gezorgd dat Rusland politiek en economisch wordt geïsoleerd. Slechts Wit-Rusland is Moskou’s medestander. Veel respondenten hebben bewondering voor de taaie strijd en het hevige verzet van de Oekraïners tegen de Russen. Daarbij komt nog dat Moskou de bereidheid van de westerse mogendheden heeft onderschat om Kiev te steunen. „Rusland heeft de oorlog zwaar onderschat en had niet gerekend op de eensgezindheid van het Westen. In feite vecht Rusland nu tegen de halve wereld en dat kan nooit tot een overwinning leiden, temeer daar de Oekraïners over een supermentaliteit beschikken en de Russen met hun oorlogsmisdaden bewijzen dat het kille barbaarse zwijnen zijn”, klinkt het ferm.

Iets meer dan de helft van de deelnemers gelooft dat het conflict een uitputtingsslag zal worden. Beide partijen zijn voorlopig niet van plan om op te geven. Er zal slechts een einde aan komen als de macht in het Kremlin wordt overgenomen door gematigde krachten en Poetin aan de kant wordt geschoven. En sommige deelnemers hopen op dit scenario: „Inkomsten van de Russen lopen snel terug, economische sancties van het Westen worden duidelijk merkbaar, de geloofwaardigheid van de ’speciale operatie’ is achterhaald en de onvrede binnen het Kremlin wordt heviger, waardoor Poetin wel moet toegeven.”