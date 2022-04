Uitslag Stelling: ’Doel is staatskas spekken’

Heel veel respondenten betitelen het heffen van vleestaks als ’betutteling’. ,,Ik eet uit mijzelf al drie keer per week vegetarisch, maar daar heeft de minister helemaal niets mee te maken”, stelt een tegenstander. Een ander vindt: ,,Een verzinsel van beleidsmakers die natuurlijk wel gewoon vlees eten en de auto en het vliegtuig pakken.” Weer een ander opponent merkt op: ,,Belachelijk, laat de mensen zelf bepalen wat ze willen eten.”

Bijna niemand van de respondenten denkt dat het de minister ook echt gaat lukken de vleestaks erdoor te krijgen. ,,Dit is slechts bedoeld om de staatskas te spekken en geld uit te geven aan dure klimaathobby’s.”

Een klein deel van de deelnemers gelooft dat supermarkten meer vegetarische vleesvervangers in de schappen gaan leggen. Een tegenstander meent: ,,Laten ze beter alleen biologisch vlees in de schappen leggen. Dat draagt tenminste bij aan het dierenwelzijn.” Een andere opponent van vegavlees stelt: ,,Voor vegetarische producten worden ook heel veel grondstoffen en energie gebruikt om ze te maken. Bovendien zijn ze vanwege alle toegevoegde stoffen ook niet heel erg gezond.”

De minister vindt dat Nederlanders minder vlees moeten eten. Driekwart van de respondenten is het hiermee niet eens. Een deelnemer: ,,Als het is om het dierenleed te verminderen, dan heb je mij mee. Maar zeg niet dat het moet voor het klimaat, want dan haak ik af.”

Mocht de vleestaks worden ingevoerd, dan zullen Nederlanders er geen balletje gehakt minder om eten gelooft een grote meerderheid. Een stemmer meldt: ,,Geen bal gehakt minder, maar die bal zal door de prijs wel een stuk kleiner zijn dat dan dat hij was.” Een andere respondent merkt op dat hij zal beknibbelen op de prijs van het vlees: ,,Een biefstuk zal er niet meer inzitten, dus het worden worstjes en slavinken.”

De minister wil ook campagne gaan voeren om Nederlanders ‘duurzamer’ te laten eten. Driekwart van de deelnemers gelooft niet dat dit gaat werken. Bijna niemand van de respondenten denkt dat minder vlees eten klimaatverandering zou tegengaan.

Op het gebied van vleesvervangers wordt veel innovatie gedaan. Slechts een vijfde van de deelnemers gelooft dat straks nepvlees niet van echt is te onderscheiden. Veel deelnemers zijn fel gekant tegen de vleesvervangers: ,,Misschien moet er ook eens onderzoek worden gedaan naar de invloed op de gezondheid door het eten van nepvlees.”

De meeste deelnemers zijn overtuigd carnivoor, hoewel een respondent opmerkt: ,,Wij zijn geen carnivoren, maar omnivoren. Ons spijsverteringskanaal is toegerust op het eten van groenten, fruit, koolhydraten én vlees.”

De meesten geloven dat elke dag vlees eten gezond is. Toch denkt slechts een kwart dat elke dag vlees eten nu al niet meer haalbaar is. ,,Met de hoge vleesprijzen is dat zeker niet weggelegd voor de lage inkomens. Het is nu al zo ontzettend duur.” Een ander vult aan: Met vleesvervangers red je het niet, want die zijn ook prijzig.”