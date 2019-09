’Kabinet laat minima in de kou’

De overheid wil hiermee stimuleren dat mensen gaan overstappen op duurzame alternatieven. Maar hoe gaan ouderen met een klein pensioen, jonge gezinnen met kinderen en mensen met lage inkomens dit in hemelsnaam betalen? Deze Nederlanders kunnen nu al nauwelijks het hoofd boven water houden en moeten duizenden euro’s gaan investeren in een warmtepomp? Dat wordt straks steeds vaker de trui of jas aan in plaats van de kachel een graadje hoger te zetten. Een schandalig plan, waarbij ons kabinet weer eens te meer laat zien dat zij geen enkel idee hebben hoe huishoudens in Nederland er eigenlijk voor staan.

Jan Pronk, Beverwijk