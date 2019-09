’Gezag op straat is weg’

Jarenlang is handhaving een vies woord geweest (al beginnend in het verkeer en de zogenaamde kleine criminaliteit), op politie en justitie kon ongehinderd worden bezuinigd en het heeft even geduurd, want deze organisaties draaien vooral op loyaliteit van de medewerkers, maar ook daar is de rek er uit. Het resultaat is nu op straat te zien, de overheid is de baas niet meer. Bij de politie komt daar nog eens een probleem bij door de enorme uitstroom de komende jaren (al 40 jaar te voorzien), die niet of nauwelijks opgelost kan worden. Ben benieuwd wat de politici daarover te zeggen hebben, of eigenlijk weet ik dat al: ze vinden het schokkend.

Peter Vooges, Kudelstaart