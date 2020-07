Kamer had beter dode vrouw kunnen inhuren

Wacht even hoor, het CBS kwam desgevraagd dus met zeven scenario’s voor het Nederland van 2050? ZEVEN?!? Ja, hallo zeg, zo kan ik het ook. Dan had de Kamer beter Baba Vanga kunnen inhuren. Die is weliswaar al 24 jaar dood, maar voor een vrouw met haar gaven moet het een fluitje van een cent zijn om voor ons even weder op te staan.