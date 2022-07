Uitslag Stelling: ’Zonder vaklui valt alles stil’

Die onderwaardering van en dientengevolge het schreeuwende tekort aan mbo’ers, zoals ook MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin signaleert, is niet van de laatste jaren, menen de stellingdeelnemers. Een van hen schrijft: „Dat is al jaren aan de gang.” En een ander zegt: „De schifting begint al op de lagere school. Door slecht eenzijdig onderwijspakket en incapabele onderwijzers.”

De trend is dat veel scholieren na vmbo kiezen voor havo, om zo door te kunnen stromen naar hbo of wo. En dat heeft alles met de ’opwaartse druk’ vanuit de maatschappij te maken. Om daar wat aan te doen zouden om te beginnen de mbo-opleidingen aantrekkelijker moeten worden gemaakt, vindt 88% van de stemmers. Een van hen hekelt de grootschaligheid van de ’mbo-fabrieken’: „De mbo-scholen hebben vaak terecht een slechte naam en zijn massaal, anoniem en onaantrekkelijke leerfabrieken. Geef de opleiding de naam van het beroep: loodgietersschool, opleiding voor technisch specialisten, etc.” Een ander vindt de opleiding zelf van matige kwaliteit: „Het mbo is steeds makkelijker gemaakt. De mulo van vroeger was al beter dan de havo van nu.” Iemand anders vindt dat ook: „Ik denk dat het niveau van opleidingen te laag is waardoor het makkelijker is om een hbo-opleiding te doen.

Velen zien vooral grote salarisverschillen tussen de schoolverlaters van de verschillende opleidingen. „Zeker, mijn zonen zijn vakmensen, maar verdienen niet zoals mensen zonder overalls en met schone handen.” Op de vraag of mbo’ers meer betaald zouden moeten krijgen, zegt dan ook bijna 90% ’ja’. Een enkeling vindt overigens dat hbo’ers wel een stapje omlaag in salaris zouden kunnen, want „hbo’ers bedenken wát, maar mbo’ers bedenken hóe. Zonder vaklieden staat alles stil.”

Hoewel een meerderheid denkt dat scholieren vaker voor een mbo-opleiding zouden moeten kiezen, vindt meer dan de helft van de deelnemers het ook begrijpelijk dat ouders kun kroost onder druk zetten om toch maar vooral een ’hogere’ opleiding te gaan volgen. Dat is zelfs logisch, vindt een ander: „Al jaren worden deze mensen onderbetaald. Dus is het logisch dat ouders hun kinderen stimuleren om te kiezen voor ’hogere’ opleiding.”

Deelnemers denken met weemoed terug aan instituten als de lts, de ambachtsschool en de huishoudschool. „Het afschaffen van de huishoudschool en de lts zijn enorme blunders gebleken. Vakmensen opleiden was hun grote verdienste en nu is daar een enorm gat gekomen.”

Het tekort aan vakmensen baart veel deelnemers zorgen. Maar liefst 93% ziet op korte termijn een enorm tekort ontstaan en een even grote groep vindt dat hier een rol is weggelegd voor studioloopbaanbegeleiders. Die zouden leerlingen vaker in aanraking moeten laten komen met interessante beroepen. Echter, op de vraag of dat allemaal helpt en scholieren in de nabije toekomst sneller voor een mbo-studie gaan kiezen, durft maar 35% volmondig ’ja’ te antwoorden. Want „er wordt gewoon te weinig betaald.”