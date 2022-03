Schone rivieren taak EU

Het Wereldnatuurfonds constateert dat de rivieren in Europa nog steeds te veel vervuild zijn. Weliswaar is er een waterrichtlijn opgesteld, maar veel landen houden zich niet aan de afspraken. Er is te veel chemische vervuiling en overmatig watergebruik door de landbouw. Het lijkt me een uitgelezen taak van de EU om de rivieren schoon te krijgen. Die moet landen die het niet zo nauw nemen met de regels, streng aanpakken.

E.L. Dobber, Lelystad