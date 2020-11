’Kernenergie is niet veilig’

Zo stelde hij dat „in de omringende landen” kernenergie het veiligst wordt gebruikt. Omdat in Duitsland de kernenergie werd afgeschaft, kan dit alleen op België slaan.

De kerncentrales van Hoei, Tihange, maar ook die van Doel zijn absoluut niet veilig. Plasterk herhaalt het adagium dat we elke keer van ’deskundigen’ hebben gehoord voor de ramp in Tsjernobyl: „De kans op een ramp, een meltdown, is minder dan een op de miljard, dus verwaarloosbaar.” „Kernenergie is absoluut veilig.”

Helaas hebben de genoemde kerncentrales en die in Borssele een geschiedenis van ongelukjes en incidenten. In Borssele hebben zich meer dan 372 bedrijfsstoornissen voorgedaan. Daarbij vielen belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit. Moeten we soms wachten op een grote ramp in Tihange, voordat men beseft dat men met vuur speelt ?

De radioactiviteit bij een meltdown of van afval blijft 240.000 jaar gevaarlijk. Wie kan daar de verantwoording voor nemen ? Geen politicus en ook geen deskundige.

De lobby voor kernenergie neemt een steeds belangrijkere plaats in. Men schermt met het idee dat de nieuwste generatie kernenergie, de Thorium of gesmolten zoutreactor, absoluut veilig is. De nieuwste generatie is inderdaad veilig, maar is alleen nog in een experimenteel stadium en nog nergens in de wereld commercieel in bedrijf.

Ook kernfusie is nu niet te gebruiken en het duurt nog tenminste een jaar of 20 voordat het duidelijk is of het inderdaad commercieel voorhanden en bruikbaar is. Bovendien is het peperduur.

Met andere woorden: op dit moment is kernenergie niet veilig.

In verband met de gezondheid en de opwarming van het klimaat moeten we echter de schoonst mogelijke energie zien te gebruiken. Omdat duurzame energie slechts aan ongeveer 10% van de energiebehoefte voldoet, is de enige optie om de komende decennia ons Nederlandse gas te blijven gebruiken.

Paul Wartena