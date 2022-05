Brief 2: ’NAVO sterker door agressie Poetin’

Dat deze landen zich willen aansluiten is het gevolg van de agressie van Rusland, die volkerenmoord pleegt. Waar een president met grootheidswaanzin aan de macht is en net als elke dictator mensen om zich heen verzamelt die hij afhankelijk van hem maakt. Kijk maar wat er daar in korte tijd aan multi miljardairs is ontstaan in het kringetje rond Poetin waardoor deze psychopaat aan de macht kan blijven en ook alle regeringsleiders zand in de ogen kon strooien. Ze stonden in rijen opgesteld om bij hem in een goed blaadje te komen, inclusief onze koning en koningin en Rutte, en zie hier het resultaat.

Laat beslag leggen op alle bezittingen, verkoop de boel en betaal daar de opbouw van Oekraïne mee en ook de schadevergoeding voor de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17, want veroordeeld krijg je de daders niet.

Hans Breedveld

