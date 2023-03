Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Eindelijk verlost

Door Rob Hoogland

Zo, dat was dat. Nu nog even de onvermijdelijke nababbels zien te overleven van de deskundigen die achteraf altijd, met wat zich misschien het best als Maarten van Rossem-zelfverzekerdheid laat omschrijven, zo goed weten uit te leggen dat ze deze aardverschuiving natuurlijk al ver van tevoren hadden zien aankomen. En dan, eindelijk, kan het normale leven worden hervat.