’Klimaatdoelen opeens minder urgent’

Doordat elektrische auto’s geen fossiele brandstof tanken dalen de inkomsten door minder accijns en BTW met zo’n 4,5 tot 5 miljard per jaar. Het meest schandalige aan deze gang van zaken is wel dat minder inkomsten bij de overheid leiden tot dit besluit, maar een gat in de portemonnee van de minder gefortuneerde Nederlanders zelden of nooit. Die moeten gewoon zelf maar uitzoeken hoe ze het rooien, daar hebben onze Haagse graaiers geen enkele boodschap aan.

Jan Pronk, Beverwijk