Dan wist ook nietsontziende tiran Poetin waar de rode lijn ligt Eigenlijk had Oekraïne al jaar geleden tot de NAVO moeten worden toegelaten

Marioepol is verwoest. Kiev houdt nog steeds stand. Poetins Rusland verdraagt geen democratieën in zijn regio. Deze oorlog is niet ontketend om grondstoffen, geld of prestige. De Russische oorlog is de oorlog van tirannie tegen vrijheid en onafhankelijkheid (democratie). Poetins oorlog is een aanval op vrijheid en menselijke waardigheid. Soms hoor ik deskundigen zeggen dat we Poetin niet moeten provoceren. Sommigen denken, in de lijn van de Russische propaganda dat deze oorlog de schuld van EU en NAVO is.