Vakantiewerk

Ook journalisten gaan op vakantie. Die van mij staat nu voor de deur. Vier weken weg uit de hectiek van dagelijks nieuws. Het loskomen van de krant is geenszins eenvoudig. In menig zonnig oord prijkt De Telegraaf immers prominent in het rek bij de kiosk. Om maar te zwijgen van het mobieltje dat natuurlijk mee gaat. Al is het alleen maar om via Google Maps de weg in den vreemde te kunnen vinden. Maar op diezelfde iPhone komt natuurlijk ook de zakelijke mail binnen. Bovendien lonken nieuwsapps van de eigen krant, het NOS Journaal en andere media.