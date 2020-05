Brief 1: ’Coronabonds alleen goed voor Zuid-Europa’

Al jarenlang probeert de ECB middels opkoopprogramma’s van duizelingwekkende omvang de inflatie naar een theoretisch doel van 2% te krijgen. Voor duizenden miljarden euro’s zijn staatsobligaties gekocht en het effect is nul komma nul. De enige die daar baat bij hebben zijn landen met een hoge staatsschuld, zoals Italië en Portugal, want die kunnen ongeremd geld bij blijven lenen tegen minimale kosten met als gevolg dat hun schuldenberg alleen maar verder toeneemt.

Hetzelfde verhaal als wat Lane nu rondstrooit hoorden we destijds ook: samen opdraaien voor de schuld is goed voor Europa en vooral voor Nederland maar het tegendeel is waar: onze pensioenen worden al 10 jaar lang uitgehold, onze koopkracht is nauwelijks gestegen. We hebben vooral onze zorg en onze veiligheid en nog veel meer kapot bezuinigd maar de schuldenberg van flierefluitend Zuid-Europa loopt alleen maar verder op.

Kom onder die steen vandaan mijnheer Lane en durf te bekennen dat de ouderwetse modellen waarop u zich baseert, al lang niet meer werken.

M.v.d.Heuvel, Hapert

