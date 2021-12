’Nieuwe hobby door corona’

Maar laten we nu het einde van het jaar in zicht komt eens positief eindigen. Want door corona zijn veel mensen een nieuwe hobby begonnen. Zo ken ik mensen die opeens fanatiek wandelen, breien, schilderen of schrijven. Ik kwam zelf medio maart een dame tegen op het Marineterrein in Amsterdam die op het punt stond een duik te nemen in het water. We raakten in gesprek en sindsdien ben ik ook een ’ijszwemmer’al heb ik met de huidige zachte winter vooralsnog een makkie. Kan het iedereen aanraden, want na afloop komen de gelukshormonen los. Wel rustig aan beginnen.

Bas Overmars, Amsterdam