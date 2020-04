Brief 1 ’Weer herrie in 50Plus’

Tijd voor een partij speciaal voor ouderen! Met de hulp van een aantal mensen kreeg de partij gestalte en 50Plus was geboren. Net als bij andere nieuwe partijen was er in de eerste jaren best wat rumoer. Met de komst van een nieuwe partijvoorzitter veranderde alles weer rap. Dales verkondigde dat het maar eens afgelopen moest zijn met dat 50Plus gekonkel. En zie, wat is het resultaat van zijn missie? Een algemeen bestuur dat nog maar drie leden kent, de rest is er gewoon uitgewerkt.

Inmiddels is het zo, dat 7 provinciale afdelingen en drie van de vier Tweede Kamerleden en alle Eerste Kamerleden van de partij het vertrouwen in Dales hebben opgezegd. Daarmee is 50Plus terug naar af. Opnieuw verdeeldheid, welles-nietes-spelletjes, eigenbelang boven dat van de partij en het ontbreken van echte partijleiding ontbreekt. Jammer van alle inspanningen van mensen die het goed bedoelden.

Wim van Overveld, (voormalig lid van het partijbestuur)

