’Beperk benzinetaks’

Ik vernomen dat de benzineprijs in Nederland al boven de twee euro is gestegen. Dat de benzineprijs zo hoog is, komt door de dure ruwe olie, zegt onze regering. Maar dat is een drogreden. We zijn nu aan het overwinteren in Spanje en hier kost de benzine op dit moment 1,398 euro. In Nederland betalen we veel te veel accijns. En nog steeds het (tijdelijke) ’kwartje van Kok’. Het wordt de hoogste tijd dat de belasting wordt verlaagd.

Jan Tijhaar