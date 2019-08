Koele nacht door einde zomertijd

Als ik op het weerbericht zie dat het richting de 30 graden gaat slaat de angst mij om het hart en er zullen velen zijn die hetzelfde hebben. Hoe hou ik het in vredesnaam nog een beetje koel in huis? Vooral in de grote steden, waar we omringd zijn door ’stenen’, is dit een probleem. Ervaring heeft mij geleerd om alles overdag potdicht te houden, met verduisteringsgordijnen voor de ramen, tot de zon is ondergegaan en dan de boel open te gooien met de hoop dat er een klein beetje wind is die de hitte het huis uitblaast.

Echter, die zon gaat door de vermaledijde zomertijd zo laat onder dat er weinig tijd overblijft om af te koelen vóór dat alles weer dicht moet om (proberen) te gaan slapen. Meerdere ramen openhouden gedurende de nacht is gezien de veiligheid geen optie. Ik heb nu gemerkt dat het met de huidige hittegolf een stuk beter gaat met het afkoelen dan met de vorige van ruim een maand geleden, simpelweg omdat de zon eerder ondergaat. In de landen rond de Middellandse Zee en nog verder naar het zuiden gaat de zon al rond 7 á 8 uur onder en is het daarom ’s nachts vaak een stuk koeler.

M.I. de Boer, Amsterdam