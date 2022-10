Premium Het beste van De Telegraaf

Ramp als de drie grote volkspartijen verdwijnen

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

In de laatste peiling van Maurice de Hond is van het CDA niets meer over: zes zetels, en mocht Omtzigt meedoen vier. Daarmee treedt de christendemocratie in de voetsporen van de sociaaldemocratie: bij de start van Rutte II had de PvdA 38 zetels, na vijf jaar regeren waren er 9 zetels over. Zo’n 80% van de kiezers kwijt, dat is iedereen behalve de mensen die hun leesbril niet konden vinden (en een enkele oud-minister die blijft hopen op zelfonderzoek, richtingenstrijd en heroriëntatie).