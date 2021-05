’Virusverspreiding kan met factor 30 stijgen’

Ger Rijkers

Sportscholen open of dicht lijkt wel een herhaling van de discussie die speelde tijdens de eerste coronagolf. Het is goed om je te realiseren dat er nu méér besmettelijke personen in Nederland zijn (meer dan 175.000) dan toen en de Britse virusvariant besmettelijker is dan de 2020-versie van SARS-CoV-2. Daar komt bij dat de leeftijdscategorieën met de meeste besmettingen overlappen met die van de gemiddelde sportschoolbezoeker.