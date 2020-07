Veel maatregelen Formule 1 lijken voor de bühne

Ik zie het als een voorrecht om het Formule 1-circus achterna te reizen voor deze krant. Zeker nu met Max Verstappen een van de grootste artiesten in die mondiale sport van Nederlandse komaf is. Tijdens de eerste week in Oostenrijk, waar ik ben om verslag te doen van de bijzondere opening van het seizoen, valt mij op dat er sprake is van een bepaalde loyaliteit.