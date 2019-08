Respect voor politieke opponent belangrijk

Vorige week vrijdag zou ik een mooie dag gehad hebben. In de befaamde boekhandel Scheltema, aan het Rokin in Amsterdam, werd het eerste exemplaar van een biografie over Joop den Uyl uitgereikt. „De grote man van mijn jeugd”, schreef de schrijver Dik Verkuil. Hij had mij gevraagd dat eerste exemplaar in ontvangst te nemen en daar een woordje bij te zeggen. Ik vond dat een eervolle uitnodiging. Ik zou het graag gedaan hebben, maar ik kon de tekst zelf niet uitspreken.