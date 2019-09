’Draai btw-verhoging terug’

Mijn jaarafrekening van water viel duurder uit door de hogere btw, het verbruik was gelijk. Als alles, zelfs de meest primaire behoeften, duurder wordt, houden we netto steeds minder over. Dus draai de btw-verhoging terug, daar profiteert iedereen van, het meest de lagere- tot middeninkomens.

C. van den Broek, Doorn