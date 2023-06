Uitslag stelling: ’Droogterecord is incident’

Een stemmer: „Het is allemaal wat overdreven. We hebben een heel nat voorjaar gehad, en nu een langere periode van droogte en het land is meteen in paniek. Dit soort gekkigheid hoor je alleen in Nederland.” Een andere stemmer: „Vergeet niet dat er een maand geleden nog een neerslagrecord was.”

Eveneens een meerderheid van de respondenten beschouwt dit droogterecord als een incident. Een stemmer: „Deze droogte heeft nog niet geleid tot droogvallende rivieren of een leegstand van de sloten in de omgeving. Pas als dit weken aanhoudt hebben we een probleem” Een andere deelnemer: „Het lijkt wel of we nu al anticiperen op een slechte oogst, terwijl er nog helemaal niets aan de hand is.”

De meeste stemmers vinden echter niet dat ‘we’ in Nederland verstandig omgaan met water. Een respondent die in Australië heeft gewoond. „Uit ervaring weet ik hoe droogte eruit ziet. We hebben hier in Nederland altijd genoeg gehad, maar nu is het elke zomer raak met droog weer. Daar moeten we echt beter in worden.”

Nederland moet prioriteit geven aan het opslaan van overtollig regenwater, zo vindt een overgrote meerderheid van de respondenten. Een stemmer: „Kan overtollig regenwater niet gebruikt worden als spoelwater voor de wc?” Een andere respondent vindt dat er een einde moet komen aan het betegelen van tuinen. „Stel verplicht dat maar dertig procent van de tuinen bebouwd of beklinkerd mag worden.”

Een grote meerderheid van de deelnemers vindt dat boeren voorrang moeten krijgen op de watervoorziening omdat anders de oogsten mislukken. Een stemmer stelt voor: „Sluit al die water- en energie slurpende datacenters en we kunnen de boeren en alle tuinen water geven.” Een andere stemmer vindt dat boeren verplicht moet worden de bassins aan te leggen waarin overtollig water opgeslagen kan worden.” Iemand komt met een heel rigoureuze oplossing: „Pak de mensen aan die twee keer per week douchen. Eén keer per week is genoeg en gebruik tussendoor een nat washandje. We worden niet meer vies van ons werk, we werken niet in de mijnen.”

Over de waterstaat van de eigen tuin of balkon maken de meeste stemmers zich geen zorgen. Een stemmer: „Ik heb een regenton, maar kan het groen nu niet genoeg water geven. Mijn kleine geluk staat er nu zielig bij.” Een tip: „Zorg voor planten die langere tijd zonder water kunnen. Sproei in ieder geval nooit en gebruik incidenteel een gieter.”

Een veel kleinere meerderheid van de stemmers is zelf zuiniger met water aan het doen vanwege de droogte. Driekwart van de stemmers zou wel blij zijn met een klein beetje regen. Een stemmer: „Het gras begint nu wel een beetje geel te worden, maar één buitje en het is heel snel weer groen.” Nu is er een droogterecord en dan moet de zomer nog komen. Driekwart vindt dat ons land zich beter moeten voorbereiden op langere periodes van droogte. Een stemmer maakt zich er niet druk om: ,,Straks waait de wind weer uit een andere hoek en zitten we weer in de regen met negentien graden.”