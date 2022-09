Ombudsman: Buiten de boot vallen

Voordat het zover is, moet er nog veel geregeld worden. Huur opzeggen, zorgen dat ze op afstand kunnen werken en natuurlijk een briefadres om belangrijke post te kunnen blijven ontvangen.

Als je namelijk langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft moet je je uitschrijven bij je gemeente. Doe je dat niet riskeer je een boete. Na je uitschrijving worden je gegevens ingevoerd in de zogenoemde Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Hierin staan gegevens van mensen die niet meer In Nederland wonen maar wel nog te maken hebben met de Nederlandse overheid. Voor bijvoorbeeld je pensioen of je zorgverzekering. Om dat allemaal soepel te laten verlopen, heb je wel een adres in het buitenland nodig. Sjoukje en Anouk hebben dat helaas niet.

Hun boot is namelijk geen geldig adres. Dus gaan de dames op zoek naar een oplossing. Ze kloppen onder andere aan bij de gemeente waar ze nu wonen en vragen toestemming voor het gebruik van een briefadres. Omdat ze zo lang weggaan, hebben ze daar helaas geen recht op. Daar balen ze enorm van. Ze hebben zeilvrienden die in hetzelfde schuitje zaten. Hun gemeente heeft wel een passende oplossing gevonden. Wat moeten ze nu doen?

De moeder van Sjoukje vertelt haar over de Nationale ombudsman. Misschien kan die meedenken? Dus pakt Sjoukje de telefoon en belt met medewerker Floris. Hij luistert aandachtig naar het verhaal en neemt dan contact op met de gemeente. Hij vraagt of die nog eens goed naar de situatie van Sjoukje en Anouk kan kijken. Ook geeft hij de voorbeelden mee van andere gemeenten die wel tot een oplossing kwamen.

In de wet staan geen speciale regels voor de situatie zoals die van Sjoukje en Anouk. Dus de gemeente twijfelt over een oplossing. Na overleg en het bekijken van de voorbeelden van andere gemeenten besluit ze alsnog toestemming te geven voor een briefadres.

We hebben begrip voor gemeenten die worstelen met het toepassen van regels in bijzondere situaties zoals die van Sjoukje en Anouk. Maar we geven gemeenten mee altijd te kijken naar wat er wel mogelijk is in plaats van meteen een nee te geven. Sjoukje en Anouk zijn dolblij met het nieuws en zijn inmiddels vertrokken met de Misty!

*Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de gemeente? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.