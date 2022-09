De een heeft niet méér recht op een warm huis dan de ander

Premium Glossy

Roxanne Kwant: ’In plaats van mij te onderzoeken, checkte de huisarts of ik zwanger was’

Met haar impulsieve acties kreeg Roxanne Kwant bijna een half miljoen volgers op TikTok, 250.000 op Instagram en ook in Het perfecte plaatje was ze niet te missen. We spraken haar voor VROUW Glossy YOUNG over de liefde, juicekanalen en leven met diabetes type 1.