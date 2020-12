De Kwestie: Totale lockdown waanzin of hoognodig?

Terwijl de samenleving zich voorbereidt op een ongewone kerst, rijzen vraagtekens over de juistheid van de lockdown.

Viroloog Bert Niesters wijst op de buitengewoon hoge R-waarde en ziet geen andere optie, econoom Robin Fransman noemt het een botte bijl en vindt dat er te weinig is gedaan deze ramp voor de economie te voorkomen.

En wat vindt U? Varen we te veel op de zorgcapaciteit of is dat de juiste koers? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.