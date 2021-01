Brief 3 ’Waarom niet 24/7 inenten?’

Tieners zijn misschien voor de kerst 2021 aan de beurt. Nederland bungelt helemaal onderaan. Algehele incompetentie van de regering, RIVM en GGD. En de Nederlandse burgers lijken het ook nog te accepteren van deze regering.

Waarom niet 24/7 inenten? Waarom niet het leger de regie geven, met het RIVM en GGD in een ondersteunende rol. Waarom niet tientallen grote centra openen in het land, per direct? Nee, na dagenlang beraad kwam de regering en het RIVM met de ’avondklok’. Totaal gebrek aan daadkracht en realiteitszin. We hadden beter ’en route’ kunnen zijn op weg naar een inentingslocatie die 24/7 open is. Waarom accepteren de Nederlandse burgers dit?

J. Smulders, Heesch

