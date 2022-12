Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Het prijsplafond: een kind kan de was doen, maar dan alleen op blauwe maandagen en onder toezicht

Door Marcel Peereboom Voller

Er wordt gefluisterd dat zelfs de hoogste ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er niets van begrijpen. Toch komt dat prijsplafond voor energie er in januari. Wanhopige lezers vragen mij om uitleg, want het is zo ingewikkeld.