’Mensen zelf verantwoordelijk voor kijkgedrag’

Voorzitter Rosa Jansen zegt dit donderdag in een opiniestuk in De Telegraaf. Slachtofferhulp heeft een ’substantieel aantal klachten’ binnengekregen van mensen die zich storen aan de manier waarop de slachtoffers van Dahmer in de serie worden geportretteerd.

Ik heb daar ook een mening over en wel nadat ik meer dan de helft heb gezien! Iedere onnozelaar die kijkt naar een authentieke serie over een serial killer weet dat het geen fijn materiaal gaat zijn! Er staat een spoiler alarm voor boven 16 of 18? Je weet waar je naar gaat kijken, en ja, ik heb slachtofferhulp ook wel eens gebeld na een traumatische gebeurtenis. Maar mensen zijn nog altijd zelf verantwoordelijk voor hun kijkgedrag, en netflix is ook nog steeds een betaald medium. Beste mensen van slachtofferhulp, doe even normaal! Als je zo slecht keuzes kunt maken over wat wel en niet goed voor je is, sorry hoor.

Toen ik jaren geleden werd achtervolgd door een hele nare stalker, in de tijd van silense of the lambs, werd mij door al mijn collega’s verboden om die film te gaan zien. Zij hadden hem al voor me gekeurd en vonden deze film op dat moment absoluut ongeschikt voor mij, later wel gekeken, wat hadden ze gelijk! Maar dat betekent voor mij dus dat je een eigen verantwoordelijkheid bij wat je wel of niet kijkt, daarom hoef je de rest van de mensen niet te verbieden om er wel naar te kijken.

Hermina Oord