’Indeling vakanties op de schop’

Het kabinet overweegt de zomervakantie in te korten met een week en de kerstvakantie met een week te verlengen, weet B. Javaro, die al jaren de vakantieplanning binnen een productieafdeling van een middelgroot bedrijf maakt. En al jaren is het een hele klus om iedereen (met schoolgaande kinderen) binnen de schoolvakantie periode, 3 weken aaneengesloten vakantie toe te kennen. En ja, ik weet dat het in principe niet wettelijk verplicht is, om dit binnen de 6 weken schoolvakantie te laten vallen. Maar sociaal gezien is het natuurlijk wel wenselijk, dat de vakantie van de kinderen gelijk valt met de vakantie van de werknemer. Ik begin altijd met het opvragen van de door de werknemer gewenste vakantie periode. En vervolgens begint de puzzel. ’Een week opschuiven?’, nee want dan kan de nieuwe vriend van mijn ex niet. ’Twee weken later?’, nee want bij mijn vrouw op het werk gaan ze altijd om en om. Kortom, gezeur en teleurstelling alom voordat de puzzel gelegd is. Nee, wat mij betreft gaan de bouwvak en zomervakantie op scholen op de schop. Vervolgens kan iedereen in overleg met de werkgever snipperen, wanneer het hem of haar uitkomt. Dat is pas vakantiespreiding in optima forma.