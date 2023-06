’Asielkwestie breekpunt kabinet’

De samenstelling van de coalitie was bij de formatie al uiterst discutabel, want hoe kan een rechtse partij (VVD), een linkse partij (D66), een partij die redeneert en handelt vanuit het geloof ( CU ) en een stuurloze middenpartij (CDA) ooit tot een slagvaardig kabinet komen. Dat lukt niet, gaat niet lukken en is dus genoemd te mislukken. Op het VVD-congres heeft premier Rutte opnieuw de toezegging gedaan dat hij de asielinstroom nu echt gaat aanpakken, maar gaat de CU en D66 hinderlijk op z’n weg vinden. De VVD moet als partij Rutte nu echter gaan houden aan zijn afspraken en toezeggingen, want nog langer doormodderen is absoluut onverantwoord en het persoonlijke belang van onze premier gaat nooit boven het landsbelang. En dat is nu echt in het geding.

Jan Pronk, Beverwijk