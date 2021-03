’Bedrag energietransitie niet te becijferen’

Grote woorden terwijl het resultaat nul is. Alleen kost het vele miljarden die moeiteloos en vrijwel zonder weerstand worden betaald. Maar ook dichtbij en op kleine schaal doet zich iets onbegrijpelijks voor. Ongeveer 20% van de wijk Zuiderburen in Leeuwarden vond het een goed idee zonnepanelen op het dak te plaatsen. De subsidie van het rijk hielp daarbij. Dan verdien je geld voor jezelf. Gevolg was dat de netbeheerder het stroomnet moest verzwaren. Kosten ongeveer 1,6 miljoen. Dat bedrag wordt door de staat aan de netbeheerder betaald uit de algemene middelen. De aanleg van deze zonnepanelen in slechts één wijk kost de staat (dus u en mij) ongeveer 2 miljoen. Dat terwijl nog maar 20% mee doet. Het angstzweet breekt mij uit wanneer ik er aan denk dat er straks miljoenen laadpalen moeten worden geplaatst. Als er al plaats voor kan worden gevonden zijn die kosten niet meer te becijferen. Het klimaatakkoord is ook in het klein de waanzin ten top. Dringt de waarheid ooit door in den Haag?

Oane Jansen, Leeuwarden