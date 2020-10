Mohammed geen goed voorbeeld voor de beschaafde mens

De Parijse terreuraanslag is een aanslag op de academische vrijheid. Scholen en universiteiten mijden nu al uit angst de kritische vraagstukken rond de islam. Allang kunnen in sommige scholen onderwerpen als de Holocaust niet meer worden besproken. Onze media en politici zijn ook niet bereid om een vrije sfeer te creëren voor een kritische benadering van islam en kritisch islamonderzoek. En dat is precies waarnaar islamitisch terrorisme streeft, dat politiek, media en onderwijsinstellingen over de islam alleen conform de islamitische leer (dus pro-islam) gaan spreken en schrijven.