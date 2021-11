Ombudsman: In de wielen gereden

Ook Tobias kan de code niet vinden. Hij schakelt een BMW dealer in. Die controleert de geschiedenis van de motor. De motorwissel staat netjes vermeld én het blijkt de goede motor te zijn.

Ze zetten dan ook zwart op wit dat alles klopt. Tobias stuurt dit bewijs naar de keurmeester in Arnhem. Maar die vindt het niet voldoende. Hij wil zelf de code op de motor zien, voordat hij de auto keurt. Ten einde raad regelt Tobias een advocaat die de originele dealer moet zien te vinden. Maar zonder resultaat.

Gestrest

Intussen kan een gestreste Tobias zijn auto maandenlang niet gebruiken. Wanhopig vraagt hij hulp van een auto importbedrijf. Zij leggen Tobias uit dat de gezochte motorcode simpelweg achterhaald kan worden, door de auto met een computer uit te lezen.

De auto gaat vervolgens naar een ander keuringsstation van de RDW in Rijen. Zij lezen de auto uit en komen tot de conclusie dat alles klopt. Volgens hen had de eerste keurmeester in Arnhem dit ook meteen zelf kunnen doen. De RDW in Rijen keurt de auto goed.

Fijn natuurlijk, maar al met al heeft Tobias bijna 2000 euro aan onnodige kosten gemaakt.

Tobias dient een klacht in bij de RDW en vraagt de gemaakte kosten terug. Maar de RDW vindt de klacht niet terecht. Ze willen niets betalen.

Wachten

Tobias belt de Nationale ombudsman. Collega Hans gaat direct aan de slag. Hij stelt vragen aan de RDW.

De RDW laat ook de ombudsman lang wachten op antwoord. Uiteindelijk wordt de klacht van Tobias opnieuw bekeken. Ze houden vol dat ze niet weten of de auto echt al tijdens de keuring in Arnhem goedgekeurd had kunnen worden.

Maar ze willen wél alle gemaakte kosten vergoeden. Eind goed, al goed. Maar de RDW had dat ook maanden eerder kunnen doen, zonder Tobias eerst in de wielen te rijden.

* Niet de echte naam