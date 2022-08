Premium Het beste van De Telegraaf

Wat is er in de koppen van onze elites geslopen?

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

Het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic is een sjieke publicatie voor de hogere Amerikaanse middenklasse. De opmaak is smaakvol, de artikelen bieden opvattingen aan die een hoogopgeleide nodig heeft wanneer hij met gelijkgezinden verkeert. Kent de Atlantic-lezer mensen die The Atlantic niet lezen? Dat is nauwelijks voorstelbaar – de werkster en tuinman tellen niet mee. Delen van NRC Handelsblad en de Volkskrant doen denken aan dat tijdschrift; daarin zie je hoe de progressieve en welvarende burger van zeg, D66-huize, geïnformeerd wil worden en dat is alles wat zijn levensstijl, ambities en dogma’s bevestigt. Op de Nederlandse televisie vervullen Nieuwsuur, Buitenhof en de praatprogramma’s die rol. Met een groot deel van het politieke bedrijf bestaan er banden.